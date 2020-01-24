Раздутая структура и штаты - Токаев о работе госхолдинга
С 2007 по 2018 годы госхолдингам суммарно выделено более 7 трлн тенге.
Фото : fishki.net24 января 2020, 12:52
Президент Казахстана считает, что у госхолдингов слишком раздутый штат, передает zakon.kz.
По словам Касым-Жомарта Токаева, с 2007 по 2018 годы госхолдингам суммарно выделено более 7 трлн тенге.
Это большие деньги. Поэтому страна должна увидеть осязаемые результаты. По итогам анализа Счетного Комитета выявлен ряд системных проблем: дублирование функционала, раздутая структура и штаты, - сказал он.
К.Токаев: С 2007 по 2018 годы госхолдингам суммарно выделено более 7 трлн тенге. Это большие деньги. Поэтому страна должна увидеть осязаемые результаты. По итогам анализа Счетного Комитета выявлен ряд системных проблем: дублирование функционала, раздутая структура и штаты.— Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) 24 января 2020 г.
Он уточнил про холдинг "КазАгро".
Это 63 организации, из них 11 дочерних организаций с 2,8 тыс сотрудников. "КазАгро" имеет 3 дочерние компании с 2 тыс сотрудников, - заключил глава государства.
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