Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Раздутая структура и штаты - Токаев о работе госхолдинга

С 2007 по 2018 годы госхолдингам суммарно выделено более 7 трлн тенге.

Фото : fishki.net24 января 2020, 12:52

Президент Казахстана считает, что у госхолдингов слишком раздутый штат, передает zakon.kz.

По словам Касым-Жомарта Токаева, с 2007 по 2018 годы госхолдингам суммарно выделено более 7 трлн тенге.

Это большие деньги. Поэтому страна должна увидеть осязаемые результаты. По итогам анализа Счетного Комитета выявлен ряд системных проблем: дублирование функционала, раздутая структура и штаты, - сказал он.

Он уточнил про холдинг "КазАгро".

Это 63 организации, из них 11 дочерних организаций с 2,8 тыс сотрудников. "КазАгро" имеет 3 дочерние компании с 2 тыс сотрудников, - заключил глава государства.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты