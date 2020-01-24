Токаев о цифровизации: Если будем забалтывать проблему, мы просто отстанем

Глава государства отметил, что многие отечественные и зарубежные эксперты констатируют замедление цифровизации в Казахстане.

Если сейчас мы допустим замедление работы, в том числе по цифровизации экономики, будем забалтывать эту важную проблему, мы просто отстанем, заявил на расширенном заседании правительства Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

В целом не только я, но и наши эксперты, в том числе зарубежные эксперты констатируют некое замедление цифровизации, — сказал Токаев.

По словам министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскара Жумагалиева, в этом направлении проводится целый ряд мероприятий, а налоговые льготы, которые предоставлены, позволили порядка 40 тыс. рабочих мест создать для самозанятых.

В этом направлении работа будет проводится, которая предполагает обучение, по созданию необходимых платформ, обеспечения логистики, — сказал Жумагалиев.

Глава государства подчеркнул, что в этом вопросе нужно работать с достижением конкретного результата.

Если сейчас мы допустим замедление работы, в том числе по цифровизации экономики, будем забалтывать эту важную проблему, мы просто отстанем. А этого допускать нельзя с точки зрения исключения благоприятного будущего , в том числе для молодых людей, для наших детей и внуков. Сейчас весь мир идет в сторону цифровизации, создании искусственного интеллекта. Это приоритет правительства и, в частности, от министерства, — заключил Токаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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