Министры и акимы в Казахстане провалили работу по работе с ценами

Предстоит обеспечить переход от малоэффективной практики создания натуральных резервов соцзначимых продуктов в региональных стабфондах к альтернативным инструментам.

На расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что на 10% в среднем повысились цены на продукты, которые совершенно необходимы казахстанцам, передает корреспондент zakon.kz.

Высокий уровень инфляции, особенно на потребительские товары, которые съедают реальные доходы. Инфляция на эту группу товаров составила около 10%. Я давал поручения работать с ценами. К сожалению, констатирую, что и соответствующие министры и акимы эту работу провалили. Я понимаю, есть объективные трудности, связанные с состоянием нашей экономики, волатильностью цен на зарубежных рынках. В целом, уязвимость нашей экономики, но работу нужно было выполнять качественно, самое главное выполнять мое поручение. На 10% в среднем повысились цены на продукты, которые совершенно необходимы нашим гражданам, - пояснил он.

На его взгляд правительств и акиматам не удалось решить задачу развития конкуренции увеличение доходов населения.

- Поэтому предстоит обеспечить переход от малоэффективной практики создания натуральных резервов соцзначимых продуктов в региональных стабфондах к альтернативным инструментам. Требуется разработать пакет мер, направленных на увеличение реальных доходов граждан, в том числе минимальные зарплаты, по которым мы стали заметно отставать от наших основных партнеров, - заключил Президент.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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