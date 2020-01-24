Президент дал 2 месяца на наведение порядка в городских пассажирских перевозках
Правительство обязано навести порядок в сфере городских пассажирских перевозок.
Фото : Даму24 января 2020, 13:07
На расширенном заседании правительства Президент Казахстана поднял вопрос пассажирских перевозок в городах страны, передает zakon.kz.
В восьми регионах созданы муниципальные автопарки, при достаточном наличии частных перевозчиков. Но на всю страну прогремел скандал с банкротством автобусных компаний в Алматы и Шымкенте. Подобного рода скандалы, инциденты ни в коем случае допускать нельзя, я обращаю внимание акимов. Банкротятся одни компании, тут же создаются за государственные средства другие компании, это абсолютно недопустимо, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он добавил, что вместо системного решения проблемы субсидирования перевозок акиматы создают новые предприятия с госучастием, вливают туда бюджетные средства.
Правительство обязано навести порядок в сфере городских пассажирских перевозок. Это важный социальный вопрос. Срок исполнения 2 месяца, - резюмировал глава государства.
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