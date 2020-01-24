Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Президент дал 2 месяца на наведение порядка в городских пассажирских перевозках

Правительство обязано навести порядок в сфере городских пассажирских перевозок.

Фото : Даму24 января 2020, 13:07

На расширенном заседании правительства Президент Казахстана поднял вопрос пассажирских перевозок в городах страны, передает zakon.kz.

В восьми регионах созданы муниципальные автопарки, при достаточном наличии частных перевозчиков. Но на всю страну прогремел скандал с банкротством автобусных компаний в Алматы и Шымкенте. Подобного рода скандалы, инциденты ни в коем случае допускать нельзя, я обращаю внимание акимов. Банкротятся одни компании, тут же создаются за государственные средства другие компании, это абсолютно недопустимо, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что вместо системного решения проблемы субсидирования перевозок акиматы создают новые предприятия с госучастием, вливают туда бюджетные средства.

Правительство обязано навести порядок в сфере городских пассажирских перевозок. Это важный социальный вопрос. Срок исполнения 2 месяца, - резюмировал глава государства.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты