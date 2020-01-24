Я была в Ухани – эксперт назвала причины вспышки нового коронавируса в Китае

Возможно, хранились продукты в местах вместе с летучими мышами.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань обнаружили новый коронавирус, вызывающий сильную пневмонию. Зарегистрировано около 800 случаев в 25 провинциях Китая, из них в 13- крупные вспышки. В 8 городах Китая ограничено движение транспорта, Ухань закрыт на карантин. Подробнее об опасности болезни рассказала кандидат медицинских наук, специалист Национального научного центра особо опасных инфекций имени Акимбаева Райхан Мусагалиева, передает корреспондент zakon.kz.

Я была в Ухани неоднократно, это город промышленный, биомедицинский промышленный город, где производится очень много препаратов, различные генномодицифированные продукты, площадь города 15 тыс. кв.км. Там есть больницы, где проводят клинические испытания, именно в этом городе произошел этот случай (вспышка коронавируса- Авт). Как вы знаете, распространение началось ,где продают морепродукты, но резервуаром инфекции могут быть летучие мыши. Есть гипотеза, почему эта инфекция началась именно на рынке морепродуктов, когда с морепродуктов ничего не могут выделить специалисты. Возможно, хранились продукты в местах, вместе с летучими мышами. Это тропики, очень жарко летом, тепло сейчас, плюсовая температура, и очень влажно, что является очень благоприятным условием для размножения возбудителя вируса, - считает она.

Сейчас новый коронавирус передается от человека к человеку, что очень опасно, поскольку препаратов и вакцин от нового вируса пока в мире нет. Тем не менее, ЧС по миру не объявлена.

Основные симптомы заболевания- воспаление дыхательных путей, похожее на ОРВИ (повышенная температура тела, кашель, одышка, ломота в теле, быстро переходит в форму тяжелой вирусной пневмонии, дыхательная и сердечная недостаточность), инкубационный период точно не известен, предполагается, что от 4 до 14 дней.

В группу риска, кто наиболее подвержен заражению новым коронавирусом при встрече с заболевшим, входят страдающие хроническими заболеваниями, пожилые люди, люди с низким иммунитетом, а также медицинские работники. Вирус передается через сырое молоко, сырые морепродукты, при недостаточной термической обработке мяса, рыбы. Известно, что вирус выдерживает температуру 56 градусов по Цельсию.

Альберт Ахметов

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