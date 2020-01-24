Токаев о внутреннем производстве: Дальше так продолжаться не может

Переработка и экспорт должны стать выгодными.

Система АПК вызывает нарекания. Несмотря на то, что в АПК за последние 5 лет направлено свыше 2,4 трлн тенге, доля с/х в ВВП не превышает 4,5%. Об этом сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства, сообщает zakon.kz.

Не удалось раскрыть экспортный потенциал, сохраняется вопрос полноценной продовольственной обеспеченности страны. Половину основного продовольствия и продуктов потребляемых в стране мы импортируем. На этот счет было много разговоров и поручений, но ничего не изменилось. Нам нужен совершенно новый и выверенный подход. АПК – многострадальная сфера, над которой много экспериментировали, а по сути, нанесен серьезный ущерб продовольственной безопасности страны. Это направление должно стать приоритетным в работе правительства и акимов буквально с завтрашнего дня. Дальше так продолжаться не может, - сказал Президент.

Доля переработки в общем АПК составляет только 33%. Казахстан экспортирует сырье, завозит готовую продукцию.

Министерство должно создать все условия для переработки сырья внутри страны. Переработка и экспорт должны стать выгодными. Важным является привлечение инвестиций и новейших агротехнологий. Как доложил премьер-министр, у нас есть определенные заделы, нужно достичь результатов. В части финансирования АПК правительство, агентство по финансовому рынку и Нацбанку следует принять меры по развитию эффективного института фондирования на базе существующих микрофинансовых организаций. Расширить их мандат, - подытожил Токаев.

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