Прилетающих в Алматы проверяют на тепловизорах

С начала года в алматинском аэропорту прилетающих с повышенной температурой тела пассажиров не выявлено.

Алматинским отделенческим управлением Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте совместно с отделом санэпидконтроля аэропорта Алматы Департамента ККБТУ на транспорте усилен санитарно-карантинный контроль за авиарейсами, прибывающими из Китая с начала 2020 года, передает корреспондент zakon.kz.

По статистике, с начала года в Алматы из Китая прибыло 63 рейса, на борту которых было 7673 пассажира из соседней страны и 512 членов экипажа. Из-за вспышки пневмонии в Китае, вызванной новым типом коронавируса, в связи с чем в Алматы усилен контроль.

В обоих залах прилета установлены камеры, которые передают данные о температуре тела каждого человека в кабинет на компьютер, также в зале находится специалист с планшетом, и если у кого-то температура тела повышенная, все фиксируется, и высвечивается как тревожное событие, приостанавливается паспортный контроль и человек с высокой температурой совместно с медработниками будет изолирован. Эта система работает уже 2 год, пассажиров всех рейсов международных рейсов специалисты санитарно-карантинного контроля аэропорта таким образом отслеживают в круглосуточном режиме, работает 9 специалистов, - сказала заместитель руководителя алматинского управления контроля качества безопасности товаров и услуг на транспорте Айман Жаканбаева.

По ее словам, с начала года в алматинском аэропорту прилетающих с повышенной температурой тела пассажиров не выявлено.

В прошлом году были выявлены 36-38 температурящих пассажиров, мы выявляем, отводим их в изолятор, вызываем консультантов, выясняем, действительно ли опасный вирус, или простуда, и в случае необходимости госпитализируется, - отметила она.

В аэропорту добавили, что пассажиров при выходе из самолета проверяют с помощью портативного тепловизора. Всего в аэропорту Алматы 3 стационарных тепловизора и 2 портативных.

Альберт Ахметов

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