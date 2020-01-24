Правительство пересчитает суммы пенсионных накоплений на приобретение жилья

Мы еще раз сделаем актуальные расчеты.

Бердибек Сапарбаев на расширенном заседании уточнил, что будут пересчитаны суммы пенсионных накоплений на приобретение жилья, передает zakon.kz.

- В целом, президент принял предложения рабочей группы. Президент дал ряд поручений. Теперь мы будем дополнительно совместно с Нацбанком, Агенством финмониторинга и рабочей группой анализировать. Сегодня или завтра мы проведем заседание рабочей группы и там будет дано поручение, - рассказал вице-премьер.

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По его словам, повторно будут сделаны актуальные расчеты.

Предварительно были названы суммы 11 млн тенге. Сейчас мы сделаем еще раз дополнительные актуальные расчеты, сколько надо накопительных сумм для того, чтобы какую-то часть расходовать на приобретение жилья. Значение не будет иметь молодые или нет, все будет зависеть от суммы накопления, - заключил Сапарбаев.

Как сообщалось ранее, глава государства Касым Жомарт Токаев дал положительную оценку работе в социальной сфере.

В целом, проводится активная работа. Это видно, - отметил Президент, заслушав доклад вице-премьера Бердибека Сапарбаева.

При этом Токаев добавил, что предстоит ускорить модернизацию пенсионной системы.

Правительство и НБ начинают реализацию этой реформы. Постепенно будут расширять круг граждан, которым можно предоставить такую возможность. Предстоит также ускорить модернизацию и пенсионной системы. Вокруг нее много дискуссий, но в середине года нужно определиться с нашими подходами и решениями, - уточнил глава государства.

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