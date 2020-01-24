Экономика Алматы за год выросла на 4,8%

По итогам года отмечается положительная динамика во всех отраслях экономики города.

В 2019 году валовый региональный продукт Алматы на душу населения вырос на 4,8%, инвестиции в основной капитал выросли на 8,5%, сообщает zakon.kz.

В целом по итогам года отмечается положительная динамика во всех отраслях экономики города. Промышленность выросла на 4,5%, ввод жилья — 4,8%, строительство на 3,4%, розничная торговля на 12,1%, транспорт и складирование на 11,9%. Всего привлечено более 820 млрд тенге инвестиций с ростом на 8,3%. Из них 620 млрд тенге — частные.

С начала 2019 года в мегаполисе было создано более 47 тысяч рабочих мест, в том числе субъектами предпринимательства — более 35 тысяч, в рамках госпрограмм — 12 тысяч.

По данным акимата, за счет оптимизации региональных институтов развития созданы Almaty Finance и микрофинансовая организация Almaty, направленные на снижение стоимости заимствования для МСБ.

Как отметили в акимате, эти меры позволили увеличить количество действующих субъектов МСБ на 9%, это 190,2 тысячи, а также долю малого и среднего бизнеса в экономике города до 41%. Произведенная продукция составила более четверти от всего объема Казахстана.

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