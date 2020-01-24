Продать имущество или взять кредит – Скляр о возврате билетов Bek Air

Компания обязана вернуть деньги, это гражданско-правовые отношения.

В кулуарах правительства заместитель премьер-министра РК Роман Скляр прокомментировал тот момент, что авиакомпания Bek Air отказывается осуществлять возврат авиабилетов, аргументируя тем, что нет денег, передает корреспондент zakon.kz.

Компания обязана вернуть деньги, это гражданско-правовые отношения. Поэтому они в ближайшее время должны это сделать, - сказал Скляр.

По его мнению, чтобы вернуть деньги за купленные билеты на рейсы, которые были отменены после катастрофы в Алматы с самолетом компании, Bek Air надо или продать какое-то имущество или взять кредит.

Компания должна решить эти вопросы, продать какое-то имущество или другими способами - взять кредит, но вернуть сумму, затраченную на авиабилеты, - заключил он.

После крушения рейса Bek Air 27 декабря 2019 года АО "Авиационная администрация Казахстана" (AAK) приостановило действие сертификата эксплуатанта и сертификатов летной годности. 18 января IATA отозвала код обозначения у Bek Air.

Казахстанцы по-прежнему не могут вернуть деньги за купленные билеты компании Bek Air.

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Оксана Скибан, Нур-Султан

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