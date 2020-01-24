В Алматы провели освещение более 320 улиц

Также завершено строительство 73 км дорог, реконструировано 47 км арыков.

В Алматы за прошлый год построено 587 км инженерных сетей, в том числе 287 км канализации, 150 км электрического провода, проложено 20 км теплосети и 130 км газа, сообщает zakon.kz.

Также завершено строительство 73 км дорог, реконструировано 47 км арыков.

По информации акимата города, в рамках госбюджета было обустроено более 670 дворов (около 300 тысяч жителей), введено 2,1 млн кв. м жилья. Проведены работы по освещению более 320 ранее не освещаемых улиц, что составило новых 8,4 тыс. светоточек.

С 30 апреля 2019 года в городе работает социальный центр для малообеспеченных семей "Бақытты отбасы" по принципу "одного окна".

На сегодняшний день благодаря этой программе 284 семьи получили жилищные сертификаты и приобрели жилье в Алматы по льготным условиям — под 2% годовых.

Также с августа 2019 года во всех районах города открыты аналогичные центры "Бақытты отбасы", в которых реализуется программа развития женского предпринимательства IskerAna.

По данным акимата города, по программе IskerAna 1,2 тыс. семей получили поддержку в открытии бизнеса, более 3,7 тыс. малообеспеченных семей оказана спонсорская помощь в 126,9 млн тенге.

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