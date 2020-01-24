Техсредствами реабилитации обеспечили 19 тысяч человек в Алматы

Почти 7 тыс. из них получили социальные услуги, такие как протезно-ортопедическая помощь, санаторно-курортное оздоровление и т.д.

В Алматы в 2019 году более 19 тыс. человек с дополнительными потребностями были обеспечены техническими средствами реабилитации, сообщает zakon.kz.

По данным акимата, почти 7 тыс. из них получили социальные услуги, такие как протезно-ортопедическая помощь, санаторно-курортное оздоровление, услуги индивидуального помощника, инватакси, специалиста жестового языка.

В городе уделяется особое внимание реализации мер по повышению благосостояния населения. В особенности на оказание помощи многодетным матерям и людям с дополнительными потребностями, отметили в акимате.

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