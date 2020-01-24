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Кратко о расширенном заседании правительства

Ясные цели, понятные задачи и полное их выполнение позволят обеспечить новое качество экономического роста.

Фото : Mir24.tv24 января 2020, 14:43

Член Национального совета общественного доверия при Президенте РК, политолог Талгат Калиев резюмировал то, что было сказано на расширенном заседании правительства под председательством Президента РК, передает zakon.kz.

В своем телеграмм-канале Калиев расписал итоги заседания.

Казахстан проведет кардинальную реформу экономики и реформу госаппарата, неспособного к быстрому принятию решений.

Оздоровление банковского сектора, с изменением подходов в кредитной политике и помощью им на рыночных условиях, модернизация пенсионной системы, инвентаризация социальной сферы;

Принятие комплекса дополнительных мер по повышению доходов населения.

Поиск "нового выверенного подхода в развитии" агропромышленного комплекса.

Оптимизация расходов в квазигоссекторе, "определить расходы, которые можно безболезненно отложить", "долгосрочный мораторий на приобретение дорогостоящего транспорта, мебели и сокращение количества форумов".

Анализ целесообразности налоговых преференций и малоэффективных СЭЗ.

Активное продолжение внедрения принципа "открытого неба", принятие программы развития торговой политики до 2025 года.

Оснащение всех школ и детсадов системами видеонаблюдению и удобствами до конца 2020 года.

Прекращение ввоза автомобилей из стран ЕАЭС. Тем кто ввез, временная регистрация без права передачи и последующее погашение всех платежей до 1 марта 2021 года.

Поручено подготовить документ о реформировании экономики правительством, администрацией президента и Нацпалатой "Атамекен" к 15 мая.

Основы реформы экономики:

- рост доходов населения с созданием многочисленных рабочих мест и достойной оплатой труда,
- необходимо повысить качество человеческого капитала,
- предстоит построить прозрачную и прагматичную налогово-бюджетную политику,
- денежно-кредитная политика, динамичный финансовый рынок должны обеспечивать долгосрочное финансирование экономики,
- развитие частного предпринимательства и защиты конкуренции,
- усовершенствовать законодательство - от медицины до финрынков.

"Ясные цели, понятные задачи и полное их выполнение позволят обеспечить новое качество экономического роста".

За всем этим будет следить центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ при администрации президента. Он будет функционироать "на общественных началах" с возможным последующим преобразованием в Агентство при Президенте.

Отставок и выговоров пока нет. Президент Токаев обещал их весной тем, кто не справится.


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