Кратко о расширенном заседании правительства

Ясные цели, понятные задачи и полное их выполнение позволят обеспечить новое качество экономического роста.

Член Национального совета общественного доверия при Президенте РК, политолог Талгат Калиев резюмировал то, что было сказано на расширенном заседании правительства под председательством Президента РК, передает zakon.kz.

В своем телеграмм-канале Калиев расписал итоги заседания.

Казахстан проведет кардинальную реформу экономики и реформу госаппарата, неспособного к быстрому принятию решений.

Оздоровление банковского сектора, с изменением подходов в кредитной политике и помощью им на рыночных условиях, модернизация пенсионной системы, инвентаризация социальной сферы;

Принятие комплекса дополнительных мер по повышению доходов населения.

Поиск "нового выверенного подхода в развитии" агропромышленного комплекса.

Оптимизация расходов в квазигоссекторе, "определить расходы, которые можно безболезненно отложить", "долгосрочный мораторий на приобретение дорогостоящего транспорта, мебели и сокращение количества форумов".

Анализ целесообразности налоговых преференций и малоэффективных СЭЗ.

Активное продолжение внедрения принципа "открытого неба", принятие программы развития торговой политики до 2025 года.

Оснащение всех школ и детсадов системами видеонаблюдению и удобствами до конца 2020 года.

Прекращение ввоза автомобилей из стран ЕАЭС. Тем кто ввез, временная регистрация без права передачи и последующее погашение всех платежей до 1 марта 2021 года.

Поручено подготовить документ о реформировании экономики правительством, администрацией президента и Нацпалатой "Атамекен" к 15 мая.

Основы реформы экономики:

- рост доходов населения с созданием многочисленных рабочих мест и достойной оплатой труда,

- необходимо повысить качество человеческого капитала,

- предстоит построить прозрачную и прагматичную налогово-бюджетную политику,

- денежно-кредитная политика, динамичный финансовый рынок должны обеспечивать долгосрочное финансирование экономики,

- развитие частного предпринимательства и защиты конкуренции,

- усовершенствовать законодательство - от медицины до финрынков.

"Ясные цели, понятные задачи и полное их выполнение позволят обеспечить новое качество экономического роста".

За всем этим будет следить центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ при администрации президента. Он будет функционироать "на общественных началах" с возможным последующим преобразованием в Агентство при Президенте.

Отставок и выговоров пока нет. Президент Токаев обещал их весной тем, кто не справится.

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