Расширенное заседание с Токаевым
Президенту представили отчет об итогах 2019 года.
24 января в Үкімет үйі под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось расширенное заседание правительства.
Члены правительства представили отчет об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год. На заседании был рассмотрен ход реализации поручений главы государства по основным направлениям деятельности правительства.
Касым-Жомарт Токаев обозначил основные задачи на 2020 год.
- Сейчас мы остановимся на проведенной работе в этом направлении и обсудим план на будущее. Главная цель — полноценное использование имеющихся возможностей нашего потенциала, — заявил Токаев, открывая расширенное заседание правительства.
Он напомнил, что в 2019 году удалось достичь хороших показателей — экономический рост составил 4,5 %.
- В основных отраслях экономики наблюдается рост. Все эти показатели должны оказать положительное влияние. Необходимо далее развивать основные задачи, озвученные в моей предвыборной платформе. Это придаст мощный импульс стабильному развитию страны, повышению благосостояния народа, — добавил глава государства.
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