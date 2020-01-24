Расширенное заседание с Токаевым

Президенту представили отчет об итогах 2019 года.

24 января в Үкімет үйі под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось расширенное заседание правительства.

Члены правительства представили отчет об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год. На заседании был рассмотрен ход реализации поручений главы государства по основным направлениям деятельности правительства.

Касым-Жомарт Токаев обозначил основные задачи на 2020 год.

- Сейчас мы остановимся на проведенной работе в этом направлении и обсудим план на будущее. Главная цель — полноценное использование имеющихся возможностей нашего потенциала, — заявил Токаев, открывая расширенное заседание правительства.

Он напомнил, что в 2019 году удалось достичь хороших показателей — экономический рост составил 4,5 %.

- В основных отраслях экономики наблюдается рост. Все эти показатели должны оказать положительное влияние. Необходимо далее развивать основные задачи, озвученные в моей предвыборной платформе. Это придаст мощный импульс стабильному развитию страны, повышению благосостояния народа, — добавил глава государства.

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