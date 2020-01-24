Политолог Едилов: Токаев решил вопрос с иностранными автомобилями

Политолог также оценил предложение Токаева сократить расходы на празднование юбилея Абая.

На расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев затронул множество вопросов. Среди них была проблема с машинами с иностранными номерами, модернизация пенсионной системы и празднование 175-летия Абая Кунанбаева. Корреспондент zakon.kz поговорил с политологом Ерболом Едиловым и узнал, что он думает о заседании, которое прошло сегодня.

- Он решил вопрос с автомобилями, которые из Армении и Кыргызстана. Этот вопрос мог бы создать большую проблему властям, так как протестный настрой людей был большой. То, что он проблему решил таким образом, это очень хорошо, - сказал он, комментируя предложение Токаева поставить машины с иностранным номерами на учет до марта 2021 года или же увезти их из Казахстана.

Президент также сказал, что нужно ускорить модернизацию пенсионной системы.

- Что касается пенсионной системы, то сейчас каждого волнует вопрос частичного изъятия пенсионных выплат для покупки недвижимости. Вот этот вопрос ждали многие. Многие хотят использовать пенсионные накопления для того, чтобы приобрести недвижимость, автомобиль. Я думаю, это хорошая инициатива правительства, - отметил политолог.

Еще Едилов одобрил предложение Токаева сократить расходы на празднование юбилея Абая.

- Я считаю, что это очень правильно. Зачем это шоу устраивать и платить за дорогих артистов, зачем тратить бюджетные и средства на это. Есть же много местных исполнителей недорогих.

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