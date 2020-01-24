Врачи вернули к жизни женщину, умершую на 12 минут

Три остановки сердца за одну ночь. Каждая по 4 минуты.

Врачи Шымкента спасли жизнь 57 летней женщины, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Шымкента, нелегкое дежурство досталось ночной смене городского перинатального центра. На скорой помощи доставили больную, 1961 г.р., с давлением 255/160, с диагнозом: отек мозга, гипертонический криз, отек легких, инсулинозависимый СД 2 тип.

Она не беременная и не послеродовая. Скорая везла ее из Кайтпаса. И ближайшим медучреждением на пути был городской перинатальный центр. Счет шел не на минуты, а на секунды. Больная поступила в крайне тяжелом состоянии в приемный покой, где ее уже ждала бригада реаниматологов и начала тут же оказывать реанимационные мероприятия, - сообщили в ведомстве.

И тут у пациентки остановилось сердца... на 4 минуты. Реаниматологи делали все, чтобы вернуть ее к жизни. Но произошла еще одна остановка. И снова врачи делали все необходимое для спасения женщины. И снова произошла остановка сердца на 4 минуты.

Реаниматологи не отчаялись и снова вступили в схватку за жизнь пациентки. И выиграли это бой. Три остановки сердца за одну ночь. Каждая по 4 минуты. Три возвращения в жизнь. Все руководство центра было поставлено на ноги. Все собрались для консилиума, - отметили в упрздраве.

Реанимационные мероприятия проводили ответственный реаниматолог высшей категории Турсунов Турабек, на счету которого сотни спасенных жизней за 14 лет работы в отделении реанимации, Жораев Юсуф, Биджигитов Бекжан - тоже опытные реаниматологи. Все они прошли школу у своего заведующего Шамамутова Батыра. Средний медперсонал Бахрам Баян, Яна, Айжан, Зиягуль. Всю ночь они не отходили от женщины, проводя все назначения и процедуры.

Труд персонала дал свои плоды. Женщина пришла в себя. Утром после стабилизации состояния ее перевели в ГКБ-1.

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