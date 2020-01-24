Сильные снегопады и метели ожидают казахстанцев в выходные
Прогноз погоды на три дня.
Фото : pixabay.com24 января 2020, 15:11
В Казахстане ожидаются снегопады и метели, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Не успеет один циклон покинуть Западную Сибирь, как уже несётся следующий, с фронтами которого на большей части Казахстана опять ожидаются снегопады, метели, местами сильные снегопады и метели, ухудшающие видимость до 50…200 м, а также штормовой ветер и заносы на дорогах.
На западе и юге ожидаются осадки, дождь, мокрый снег, местами сильные осадки, туман и гололёд.
Несмотря на колебания, температура воздуха в предстоящие трое суток сохранится выше средней многолетней на 4…10°С.
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