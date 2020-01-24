"Новый" город на востоке страны утопает в снегу
Местные жители говорят, что спецтехника на улицах города работает, но явно не справляется.
Фото : zakon.kz24 января 2020, 15:45
Восточно-Казахстанский город Алтай, который ранее носил название Зыряновск, буквально утопает в снегу. Сугробы там выше головы, передает zakon.kz.
Снег в Алтае шел несколько дней. Местные жители говорят, что спецтехника на улицах города работает, но явно не справляется. Свидетельством тому служат присланные в редакцию фотографии. Похоже, что в частном секторе снегоуборочная техника не бывала вообще.
В соцсетях распространяют видео, на котором можно понять уровень выпавшего в регионе снега.
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