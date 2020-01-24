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Курсы валют на выходные дни

Средневзвешенный курс доллара еще вырос и составил 378,60 тенге (+0,75 тенге).

Фото : aif.ru24 января 2020, 15:57

На Казахстанской фондовой бирже (KASE)прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 378,60 тенге (+0,75 тенге).

Средневзвешенный курс евро составил 418,70 тенге (-0,20), объем торгов 100 тыс. евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,1305 тенге (+0,0210), объем торгов 10 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 378,5-379,9 тенге, евро – 418,1-420,1 тенге, рос.рубля – 6,11-6,16 тенге.

В торгах приняли участие 9 членов KASE.


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