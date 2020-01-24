Асель Абен: Необходим новый подход в решении застоявшихся экономических проблем

По мнению эксперта, главой государства на состоявшемся заседании правительства были четко расставлены акценты предстоящего социально-экономического реформирования.

Своим мнением о назревшей необходимости решения основных задач и вопросов, озвученных на расширенное заседание правительства с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, с журналистом zakon.kz поделилась руководитель Представительства КИСИ при Президенте РК в г. Алматы Асель Абен.

Как отметила спикер, на состоявшемся расширенном заседании Правительства РК главой государства была особо отмечена необходимость нового курса экономических реформ.

Во-первых, несмотря на имеющийся стабильный экономический рост в 4,5%, сложившаяся общая картина экономики Казахстана не столь радужна. Сам факт, что из Нацфонда в течение последних лет выделяются значительные средства для поддержания общего социально-экономического положения дел в стране, говорит о том, что национальная экономика не столь функциональна. Во-вторых, в критическом положении, который год находится финансовая система, а это один из главных механизмов питания экономики. В-третьих, все еще до сих пор не произошла ощутимая диверсификация национальной экономики, – сказала Асель Абен.

Этим, по мнению эксперта, и обосновывается необходимость нового подхода в решении застоявшихся экономических проблем.

Главой государства четко расставлены акценты реформирования: создание рабочих мест с достойной оплатой труда, повышение качества человеческого капитала, прозрачная и прагматичная налогово-бюджетная политика, развитие частного предпринимательства и конкуренции и пр. Для достижения качества роста экономики Президент четко обозначил необходимые условия: "Ясные цели, понятные задачи и полное их выполнение", – подытожила Асель Абен.

24 января в Үкімет үйі под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева прошло расширенное заседание правительства, во время которого глава государства дал конкретные поручения по реформированию социально-экономической сферы страны.

Подготовил Владимир Демидов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!