Бекшин прокомментировал поставки почты с AliExpress

Главный санитарный врач напомнил, что в условиях окружающей среды вирус не может жить, однако он хорошо размножается и сохраняется в живых организмах.

Вопрос заказов продуктов питания посредством AliExpress из-за коронавируса является нежелательным, сообщил на брифинге в МИДе главный санитарный врач Жандарбек Бекшин, передает корреспондент zakon.kz.

- Вопрос по заказам продуктов питания по AliExpress. Даже вне этой ситуации мы всегда говорили, что так продукты не заказывать, потому что неизвестны условия транспортировки, — сказал Бекшин.

Он напомнил, что комфортная температура для размножения вируса плюс 37 градусов, поэтому вирус сохраняется в организме млекопитающих.

- В условиях окружающей среды этот вирус уже жить не может. Быстро погибает. Качество посылочных отправлений никакими регламентами посылки не проверяются. Поэтому рекомендовано не закупать продукты питания с AliExpress, — добавил Бекшин.

Ранее сообщалось, что в Китае продолжают бороться с неизвестной формой вируса. Официально подтверждено 440 случаев заражения. Только за последние сутки выявлено 100 новых носителей опасного заболевания.

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Источником распространения опасного заболевания власти поднебесной определили город Ухань. Однако, болезнь уже вышла за пределы КНР. Несколько случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Японии, Тайланде и Южной Корее, Тайване и США.

Как сообщал известный казахстанский эпидемиолог, профессор КазНМУ Сакен Амиреев, опасность заражения есть и у казахстанцев, так как происходит мутация вируса.

Напомним, сам коронавирус получил рабочее название nCоV. Комиссия ВОЗ срочно выехало в город Ухань для проведения лабораторных исследований. Сейчас доподлинно неизвестно ни о клинических характеристиках болезни, ни о степени ее распространения.

В Казахстане в связи со вспышкой коронавируса в международных аэропортах Алматы и Нур-Султана проверяют пассажиров, прилетевших из поднебесной на специальных тепловизорах. Гражданам нашей страны, находящимся в Китае, рекомендовали воздержаться от посещения рынков и других мест массового скопления людей.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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