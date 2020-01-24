161 преступление зарегистрировано Антикоррупционной службой ВКО в 2019 году

Отчетная встреча прошла в стенах нового Сервисного центра Антикоррупционной службы.

Руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области Ерлан Жалмагамбет рассказал о деятельности ведомства и итогах работы за минувший год, передает zakon.kz.

Отчетная встреча прошла в стенах нового Сервисного центра антикоррупционной службы. В ней приняли участие руководитель проектного офиса "Шығыс - Адалдык аланы" Елена Березинская-Абилова, руководитель специально-мониторинговой группы Каримов С.А. и руководитель регионального информационно-просветительский штаба Есимбекова А.К., руководители вузов, представители общественности и СМИ.

Так, за 2019 год в госорганах, субъектах квазигосударственного сектора проведено 20 внешних анализов коррупционных рисков, дано 135 рекомендаций, на данный момент 105 из которых исполнены. Основные коррупционные риски наблюдались в нормативно-правовых актах, управления персоналом, наличие конфликта интересов, - сообщил Ерлан Жалмагамбет.

В регионе также действует информационно-просветительский штаб, в состав которого включены известные общественные деятели и активные граждане. Совместно с акиматом области и гражданским обществом успешно реализуется проект "Шығыс - адалдық алаңы", главная цель которого - искоренение бытовой коррупции.

Глава антикоррупционной службы отметил: "Роль специальной мониторинговой группы способствует изменению общественного сознания и является связующим звеном между гражданским обществом и госаппаратом. Для повышения прозрачности члены СМГ участвуют в экзаменационной комиссии на получение водительских прав, в комплексном тестировании при поступлении в магистратуру и докторантуру. Общественники проверяют качество отремонтированных дорог, реализации инфраструктурных проектов. При этом, обозначил необходимость усиления общественного контроля и полноценного использования потенциала специальных мониторинговых групп".

В рамках проекта "Интерактивная карта общественного контроля" в ВКО 1 507 государственных организаций разместили информацию о своих бюджетах. Расходование средств граждане могут наблюдать в режиме реального времени. Налажена работа по оперативному реагированию на жалобы и обращения населения всеми государственными органами.

Антикоррупционной службой ВКО реализуется проект по защите прав инвесторов и предпринимателей, которые оперативно реагируют на любые сигналы со стороны предпринимателей, находящихся под сопровождением проекта. А их 28 на общую сумму 148,4 млрд тенге.

Также руководитель Департамента привел и статистику коррупционных правонарушений – за 2019 год Антикоррупционной службой ВКО зарегистрировано 161 преступление, из них 85% коррупционные, в которых изобличено 86 лиц.

Основную массу преступлений составляют факты взяточничества, хищений и злоупотребления должностными полномочиями.

- Одной из приоритетных задач службы является выявление системных фактов коррупции с установлением всей преступной цепочки от исполнителя до организатора. За 2019 год пресечено 10 таких случаев с изобличением 34 лиц. Касательно незаконного вмешательства должностных лиц в дела бизнеса, выявлено 20 фактов, к ответственности привлечено 10 лиц. Защищены права 21 предпринимателя, - отметил Ерлан Жалмагамбет.

По завершении встречи глава департамента вручил благодарственные письма ректорам вузов области, представителям общественности и СМИ за их активную гражданскую позицию и разъяснения основных направлений антикоррупционной политики страны.

Кроме того, глава департамента отметил необходимость создания на базе учебного заведения исследовательского центра по вопросам изучения проблем коррупции поддержанную председателем Агентства по противодействию коррупции А.Шпекбаевым и акимом Восточно-Казахстанской области Д.Ахметовым.

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