Джордж Мартин пообещал фанатам "Игры престолов" новый финал
По словам писателя, он не ожидал, что адаптация HBO опередит его цикл.
Фото : gazeta.ru24 января 2020, 16:39
Писатель Джордж Мартин объявил о скором завершении работы над последними книгами цикла "Песнь Льда и Пламени", сообщает Lenta со ссылкой на New York Post.
Сюжет двух оставшихся книг в цикле, "Ветра зимы" и "Грезы о весне", будет отличаться от сериала "Игра престолов" телеканала HBO, который закончился в 2019 году. Мартин отметил, что поклонники уже знают, чем именно завершился финал саги, но не знают, как именно это будет изображено в книге.
По словам писателя, он не ожидал, что адаптация HBO опередит его цикл.
19 января сообщалось, что Мартин анонсировал выход книги "Пламя и кровь" и был раскритикован за это поклонниками.
После выхода в мае 2019 года последнего, шестого эпизода восьмого сезона "Игры престолов" многие поклонники посчитали финал нелогичным, а действия персонажей — необоснованными. Они составили петицию с требованием переснять заключительную часть сериала.
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