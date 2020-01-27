Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Вспышка коронавируса: глава ВОЗ направился в Китай

Тедрос Аданом Гебрейесус планирует встретиться с правительством страны и экспертами в области здравоохранения.

Фото : zdrav.expert27 января 2020, 00:19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус отправился в Китай в связи со вспышкой пневмонии нового типа, передает ТАСС.

Я нахожусь на пути в Китай, чтобы провести встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения, участвующими в реагировании на вспышку коронавируса, - отметил глава ВОЗ. - Мои коллеги и я хотели бы понять последнее развитие событий и укрепить наше партнерство с Китаем в обеспечении дальнейшей защиты от вспышки пневмонии нового типа.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 2027. Умерли 57 человек.

Вероятный источник нового коронавируса назвали ученые. Специалисты исследовали пробы среды, взятые на оптовом рынке морепродуктов Хуанань в Ухани, где, по предварительным данным, торговали в том числе дикими животными.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты