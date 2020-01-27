Вспышка коронавируса: глава ВОЗ направился в Китай

Тедрос Аданом Гебрейесус планирует встретиться с правительством страны и экспертами в области здравоохранения.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус отправился в Китай в связи со вспышкой пневмонии нового типа, передает ТАСС.

Я нахожусь на пути в Китай, чтобы провести встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения, участвующими в реагировании на вспышку коронавируса, - отметил глава ВОЗ. - Мои коллеги и я хотели бы понять последнее развитие событий и укрепить наше партнерство с Китаем в обеспечении дальнейшей защиты от вспышки пневмонии нового типа.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 2027. Умерли 57 человек.

Вероятный источник нового коронавируса назвали ученые. Специалисты исследовали пробы среды, взятые на оптовом рынке морепродуктов Хуанань в Ухани, где, по предварительным данным, торговали в том числе дикими животными.

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