Вспышка коронавируса: глава ВОЗ направился в Китай
Тедрос Аданом Гебрейесус планирует встретиться с правительством страны и экспертами в области здравоохранения.
Фото : zdrav.expert27 января 2020, 00:19
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус отправился в Китай в связи со вспышкой пневмонии нового типа, передает ТАСС.
Я нахожусь на пути в Китай, чтобы провести встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения, участвующими в реагировании на вспышку коронавируса, - отметил глава ВОЗ. - Мои коллеги и я хотели бы понять последнее развитие событий и укрепить наше партнерство с Китаем в обеспечении дальнейшей защиты от вспышки пневмонии нового типа.
Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 2027. Умерли 57 человек.
Вероятный источник нового коронавируса назвали ученые. Специалисты исследовали пробы среды, взятые на оптовом рынке морепродуктов Хуанань в Ухани, где, по предварительным данным, торговали в том числе дикими животными.
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