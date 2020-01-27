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Немцы предложили способ побороть антисемитизм в Европе

Глава МИД Германии призвал страны Европы к объединению для борьбы с антисемитизмом.

Фото : Pixabay27 января 2020, 00:54

Глава МИД Германии Хайко Маас предложил способ побороть антисемитизм в Европе. Для этого необходимо криминализировать отрицание холокоста на уровне Европейского Союза (ЕС), передает Lenta.ru.

Как отметил Маас, попытки исказить данные о холокосте наблюдаются во всем мире, в том числе в Германии. Только за последние полгода в Берлине зафиксировали около полутысячи инцидентов антисемитского характера. Почти каждый второй еврей в стране задумывается о том, чтобы покинуть ее.

Глава МИД Германии призвал страны Европы к объединению для борьбы с антисемитизмом. Для этого, отметил он, им следует разработать общий план, куда будут входить меры по уголовному преследованию нарушителей и просветительская работа.

Ранее сообщалось, что в Германии заметили рост ненависти к евреям. Как показали результаты опросов, проведенных в стране, каждый четвертый немец разделяет антисемитские взгляды, а 41 процент считает, что евреи слишком много говорят о холокосте.


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