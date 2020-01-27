Открыты оперативные штабы по ситуации на трассах Казахстана

Актуальная информация по закрытию участков автодорог.

В МВД РК предоставили актуальную информацию о о закрытии и ограничении движения на автодорогах республиканского значения из-за погодных условий, передает zakon.kz.

Кроме того, в нескольких регионах страны создано шесть оперативных штабов - республиканский штаб на базе ситуационного центра КЧС МВД, а также территориальные штабы при ДЧС Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей.

Штабы созданы в целях координации действий экстренных служб и подразделений гражданской защиты в сложных погодных условиях.

Также работают телефоны горячей линии:

ЦУКС КЧС МВД (г.Нур-Султан): 8 (7172) 53-32-79; 53-32-84;

ДЧС Актюбинской области: 8 (7132) 70-38-14;

Акмолинской области: 8 (7162) 55-14-84;

Костанайской области: 8 (7142) 50-36-24;

Карагандинской области: 8 (7212) 51-10-42

ВКО: 8 (7232) 56-01-66; 55-38-19

В Нур-Султане закрыто движение для всех видов автотранспорта в по всем направлениям.

В Акмолинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 15 участках автодорог:

"Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты" (от Нур-Султана до границы с Павлодарской областью, 16-205 км), "Екатеринбург-Алматы" (от с.Жаксы до границы с СКО, 856-917 км), "Жезказган-Петропавловск" (от границы Костанайской области до границы с СКО, 377-595 км), "Нур-Султан-Петропавловск" (от Нур-Султана до г.Кокшетау, 18-293 км), "Костанай-Аулиеколь-Сурган" (от границы с Костанайской областью до п.Сурган, 232-260 км), "Жезказган-Петропавловск" (от границы с Костанайской областью до границы с СКО, 377-595 км), "Щучинск-Зеренда" (от г.Щучинска до с.Зеренда, 0-80 км), "Жаксы-Есиль-Бузулук" (от г.Есиль до п.Бузулук, 64-82 км), "Макинск-Аксу-Торгай" (от г.Макинска до с.Торгай, 0-240 км), "Екатеринбург-Алматы" (от г.Атбасара до Нур-Султана, 1006-12471 км), "Кокшетау- Атбасар" (от г.Кокшетау до г.Атбасара, 9-180 км), "Нур-Султан-Коргалжын" (от с.Акмол до Коргалжынского заповедника, 38-180 км), "Екатеринбург-Алматы" (от Нур-Султана до границы с Карагандинской областью, 1291-1426 км), "Нур-Султан-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау" (от с.Кабанбай Батыра до границы с Карагандинской областью, 32-51 км), "Кокшетау-Рузаевка" (от г.Кокшетау до границы с СКО, 0-61 км).

В Актюбинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на шести участках автодорог:

"Самара-Шымкент" (от п.Белогорка до границы с Кызылординской областью, 773-1240 км), "Актобе-Мартук-гр.РФ" (от п.Сарыжар до границы РФ, 24-99 км), "Северный обход-Актобе" (0-39км), "Карабутак-Комсомол-Костанай" (от п.Карабутак до границы Костайской области, 0-234 км), "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" (от г.Кандыагаш до с.Иргиз, 0-389 км), "Актобе-Атырау-Астрахань РФ" (от г.Актобе до границы с Атырауской областью, 11-330 км). Ограничено движение для грузового и рейсового автотранспорта на 2-х участках автодорог "Актобе-Орск" (от п.Ш.Калдаякова до границы РФ, 39-135 км), "Самара-Шымкент" (от п.Куршысай до границы с ЗКО, 710-526 км).

В Восточно-Казахстанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги:

"Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" (от с.Ушановское до г.Серебрянска, 7-66 км). Ограничено движение для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке автодороги "Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ" (от с.Белоусовки до г.Риддер, 15-105 км).



В Западно-Казахстанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на двух участках автодорог:

"Самара-Шымкент" (от п.Жымпиты до границы Актюбинской области, 394-526 км), Уральск-Таскала-гр.РФ (от п.Переметное до границы с РФ, 31-104 км).



В Карагандинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на четырех участках автодорог:

"Алматы-Екатеринбург" (от г.Темиртау до границы с Акмолинской областью, 1051-1142 км), "Жезказган-Петропавловск" (от г.Сатпаева до границы с Костанайской областью, 22-252 км), "Алматы-Екатеринбург" (от Караганды до п.Аксу-Аюлы, 1007-885 км), "Кызылорда-Павлодар" (от Караганды до границы с Павлодарской областью, 972-1135 км).

В Костанайской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на пяти участках автодорог:

"Денисовка-Житикара-Мюктиколь-гр.РФ" (от г.Житикары до границы РФ, 0-174 км), "Карабутак-Костанай" (от г.Лисаковска до границы Актюбинской области, 231-444 км), "Жезказган-Петропавловск" (от границы Карагандинской области до границы Акмолинской области, 252-377км.), "Екатеринбург-Алматы" (от п.Сарыколь дро границы СКО, 686-729 км), "Костанай-Аулиеколь-Сурган" (от г.Костаная до границы Акмолинской области, 7-232 км).



В Кызылординской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги:

"Самара-Шымкент" (от г.Аральска до границы Актюбинсой области, 1240-1356 км.).



В Павлодарской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги:

"Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты" (от п.Шидерты до границы Акмолинской области, 200-240 км).



В Северо-Казахстанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на восьми участках автодорог:

"Екатеринбург-Алматы" (от п.Чистополе до границы Акмолинской области, 832-856 км), "Екатеринбург-Алматы" (от границы Костанайской области до с.Чистополье, 729-835 км), "Жезказган-Петропавловск" (от с.Новоишимское до границы Акмолинской области, 595-701 км), "Кокшетау-Рузаевка" (от с.Саумалколь до с.Рузаевки, 102-196 км), "Петропавловск-Жезказган" (от с.Ниноишимское до г.Сергеевки, 701-795 км), "Волошинка-Тимирязево" (от с.Волошинка до г.Сергеевка-с.Тимирязево, 0-119 км), "Тимирязево-Сарыколь" (от с.Тимирязево до границы с Костанайской областью, 0-31 км), "Рощинское-Волошинка " (от с.Волошинка до с.Корнеевка, 46-86 км).

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