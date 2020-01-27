Людей эвакуируют с трассы Щучинск-Нур-Султан, застряло около 100 авто

Затор образовался из-за ДТП.

Около 100 автомобилей застряли на трассе Щучинск-Нур-Султан. Полиция и ЧС эвакуируют граждан, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

Затор образовался из-за ДТП. Для обеспечения движения на автодороге временно демонтировали ограждение, разделяющее полосы движения.

Около 60 автомашин (из вышеуказанных 100) сейчас держат путь в сторону села Когам, где в здании школы развернут эвакуационный пункт. Для всех доставленных туда водителей и пассажиров предоставят горячее питание.

Как сообщалось, 26 января сразу несколько экипажей батальона патрульной полиции и снегоуборочной техники, на автодороге "Нур-Султан - Петропавловск", обеспечили сопровождение колонн из 250 автомашин до столицы и порядка 300 транспортных средств, благодаря действиям полицейских, благополучно добрались до Кокшетау.

Вместе с тем, около 17.00 часов, на участке автодороги возле Макинска, водитель одной из автомашин, ехавший в составе колонны, сопровождаемой полицейскими, не справивишись с управлением, въехал в сугроб, после чего с данной автомашиной столкнулись еще 8 автомашин, двигавшиеся следом.

В результате дорожно-транспортного происшествия, все автомашины получили механические повреждения. Кроме того, один из пассажиров с телесными повреждениями был доставлен в Буландинскую районную больницу.

В настоящее время ситуация на автодороге "Нур-Султан - Петропавловск" остается напряженной. На трассе работает снегоуборочная техника, сотрудники полиции продолжают сопровождать колонны автомашин, а также помогают вызволить попавшие в снежный плен автомашины.

МВД призывает граждан не игнорировать сообщения о закрытых трассах и не подвергать свои жизни опасности.

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