Что творится на трассе Нур-Султан - Щучинск

Из-за ДТП на трассе образовался затор.

Видео с трассы Нур-Султан Щучинск распространила пресс-служба МВД РК, передает zakon.kz.

На кадрах видно, как полицейский патруль продвигается по автодороге с нулевой видимостью.

Ранее стало известно, что из-за ДТП на трассе образовался затор. Людей эвакуировали полицейские и спасатели. Всего на дороге скопилось около 100 автомобилей.

В настоящее время ситуация на автодороге "Нур-Султан - Петропавловск" остается напряженной. На трассе работает снегоуборочная техника, сотрудники полиции продолжают сопровождать колонны автомашин, а также помогают вызволить попавшие в снежный плен автомашины.

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