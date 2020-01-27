На юге Казахстана ожидаются сильные осадки

Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона в связи, с чем сохраняется неустойчивый характер погоды, местами по республике пройдут осадки, преимущественно в виде снега, на юге местами сильные осадки, на севере сильный снег, передает zakon.kz со ссылкой на КЧС.

Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра на севере и юге 30 м/с и более. В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидаются метель, местами гололед, усиление ветра 15-20, местами 23-28 м/с, в Акмолинской области порывы 30 м/с и более.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра ночью местами 15-20, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с, в горных перевалах 30 м/с и более. В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра местами 15-20, днем 23-28 м/с, на юго-западе 30 м/с и более.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра ночью 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, днем местами – гололед, усиление ветра местами 15-25 м/с.

В Павлодарской, Карагандинской областях ожидаются местами метель, усиление ветра на большей части 15-20, местами 25 м/с, в Карагандинской области местами – туман, гололед.

В Кызылординской области местами ожидаются гололед, метель, усиление ветра на большей части 15-20, местами 23 м/с. В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской области местами ожидаются туман, ночью – гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской области местами ожидаются гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с.

Погода в Алматы днем -1°, частично облачно

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Прогноз погоды на 27 января.

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