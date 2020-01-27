В Госдепе прокомментировали обстрел посольства США в Багдаде

Ситуация в плане безопасности остается напряженной.

Ситуация после ракетного обстрела посольства США в Багдаде остается напряженной, Вашингтон призывает Ирак выполнять свои обязательства по защите американских дипломатических объектов, сообщает ТАСС.

Об этом заявил представитель пресс-службы Госдепартамента, комментируя атаку на диппредставительство США в иракской столице, в результате которой ракеты упали непосредственно на территории дипломатической миссии.

Мы призываем правительство Ирака выполнять свои обязательства по защите наших дипломатических объектов. <...> Ситуация в плане безопасности остается напряженной, а вооруженные группировки, поддерживаемые Ираном, остаются угрозой. В связи с этим мы сохраняем бдительность, - отметил он.

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, с прошлого "сентября в Ираке было совершено более 14 нападений со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном формирований" на американских военнослужащих и дипломатов.

Мы не будем более подробно комментировать ситуацию с безопасностью в Багдаде, - заключил дипломат, отказавшись предоставить более конкретную информацию об обстреле посольства.

Как сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на иракские власти, по меньшей мере один человек получил ранения в результате ракетного обстрела посольства. За последние месяцы, отмечает агентство, дипмиссия США в Багдаде неоднократно подвергалась разного рода нападениям, однако впервые при обстреле ракеты упали непосредственно на территории дипломатической миссии. Произошедший в воскресенье обстрел - второй за минувшие семь дней. 20 января три ракеты упали неподалеку от посольства.

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