62-я церемония вручения Grammy проходит в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе проходит вручение музыкальной премии Grammy, сообщает Голос америки.

Трансляция ведется на сайте премии.

Номинанты в 84 категориях были объявлены 20 ноября прошлого года. Наибольшее число номинаций у Лиззо (8), Билли Айлиш (6), Lil Nas X (6), Ариана Гранде (5), H.E.R. (5), Финнеас О'Коннелл (5).

Любопытно, что вслед за церемонией "Оскар", которая в этом году пройдет необычно рано, 9 февраля, организаторы Грэмми также сдвинули дату проведения церемонии вручения наград с традиционного февраля на конец января.

Среди гостей церемонии ожидаются многие звезды индустрии развлечений, бизнеса и политики. Обещали придти спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, Джанет Джексон, Оззи Осборн, Пола Абдул, Тревор Ноа, Джон Ледженд, Лана Дель-Рей, Лил Ким, Чэннинг Тейтум и многие другие.

RIGHT NOW! Watch GRAMMYs Live From The Red Carpet. The official livestream of the 62nd #GRAMMYs, with exclusive interviews and camera angles for complete coverage of Music’s Biggest Night. https://t.co/VjBqDov7yv