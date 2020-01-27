Астраханские пограничники поймали 10 нелегалов в фуре из Казахстана

Гражданство задержанных нелегалов неизвестно.

Сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Калмыкии и Астраханской области обнаружили в грузовике десять иностранцев, пытавшихся попасть из Казахстана в Россию, сообщает zakon.kz со ссылкой на АкЖайык.

- В пункте пропуска "Караузек" во время пограничного оформления в грузовом отсеке автомобиля, следующего из Казахстана в Россию, пограничный спецназ обнаружил десять иностранных граждан - семь мужчин и три женщины. Нелегалы планировали пересечь государственную границу, укрывшись за рулонами текстиля, - говорится в сообщении пресс-службы.

Иностранные граждане и водитель задержаны. Возбуждены два уголовных дела по ч. 2 ст. 322 УК РФ (пересечение государственной границы при въезде в РФ иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым не разрешен).

В пресс-релизе не указывается гражданство задержанных нелегалов, известно, что они жители одной из стран СНГ. Так же отмечается, что въезд этим гражданам на территорию России в ближайшие несколько лет был закрыт.





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