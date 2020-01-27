Чемпионка мира Галышева вышла на 2 место в Кубке мира по фристайлу-могулу

Следующий ЭКМ у фристайлистов-могулистов состоится через неделю на другом канадском горнолыжном курорте.

Приятная новость пришла в ночь на воскресенье. Чемпионка мира по фристайлу-могулу из Казахстана Юлия Галышева выиграла серебряную медаль на Этапе Кубка мира в канадском Тремблане в индивидуальном могуле и заметно улучшила свои позиции в зачете Кубка мира, передает zakon.kz.

По итогам заездов в индивидуальном могуле в Тремблане первое место заняла француженка Пьеррин Ляффонт, за свои прыжки и технику прохождения трассы с учетом времени она получила 82.14 баллов. Казахстанка Юлия Галышева (действующая чемпионка мира в этом виде программы) стала 2-й с результатом 80.99 баллов, тройку призеров Этапа среди женщин неожиданно замкнула россиянка Анастасия Смирнова (80.18 баллов).

Как призналась Юлия Галышева, во время преодоления бугристой снежной трассы и выполнения прыжков в этот раз она слушала песню группа Rasa "Пчеловод" (Ты пчела, я пчеловод").

Другая наша спортсменка Аяулым Амренова стала 28-й.

После 4-го в этом сезоне Этапа Галышева занимает 2 место в зачете Кубка мира в дисциплине могул, с активом 182 балла. Первое место уверенно удерживает француженка Ляффонт, которая пока не проиграла ни одного старта Кубка мира этого сезона (400 баллов), на 3-м месте в зачете могулисток австралийка Джакара Энтони (174 балла). В общем зачете Кубка мира по фристайлу среди представительниц всех дисциплин чемпионка мира располагается на 14 месте.

В мужской части соревнований победу одержал непревзойденный канадец Микаэль Кинсберри (86.80 баллов), серебро завоевал японец Икума Хоришима (86.60 баллов), бронза Этапа у француза Бенжамина Каве (83.99 баллов). Из казахстанцев Павел Колмаков занял 11 место, Дмитрий Рейхерд расположился на 24 месте, Александр Геберт - 41-й, Сергей Романов 43-й.

В Кубке наций в дисциплине могул Казахстан на 6-м месте из 14 команд, а в общем Кубке наций среди всех дисциплин фристайла Казахстан на 14 месте.

Следующий ЭКМ у фристайлистов-могулистов состоится через неделю на другом канадском горнолыжном курорте в Калгари, а 1 марта Алматы примет Этап Кубка мира в этой дисциплине на Шымбулаке.

Подготовил Альберт Ахметов

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