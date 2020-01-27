Казахстанцы тратят миллиарды тенге на ремонт техники

Почти 58% услуг в секторе пришлось на обе столицы.

Услуги по ремонту компьютерной и бытовой техники, а также предметов личного потребления для казахстанцев выросли почти на 7% за год, передает zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.





Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров за три квартала 2019 года обошлись казахстанцам в 29,4 млрд тг — на 7,9% больше, чем годом ранее. С учетом инфляции реальный рост составил 6,5%.

Примечательно, что, по официальным данным, сразу 58% услуг пришлось на два главных мегаполиса страны: 13 млрд тг (против 12,4 млрд годом ранее) — на Алматы, и 4 млрд тг (против 4,5 млрд тг годом ранее) — на Нур-Султан.

В ТОП-5 регионов с наибольшим объемом услуг в секторе также вошли Карагандинская область (сразу 2,7 млрд, против 1,8 млрд тг годом ранее), ВКО (1,4 млрд, против 1,38 млрд тг годом ранее) и ЗКО (968,3 млн, против 926,1 млн тг годом ранее).

Среди услуг по ремонту предметов личного потребления Комитет по статистике предоставляет данные по средней стоимости ремонта обуви в городах РК: 1146 тг за замену набойки для мужской обуви, и 911 тг за замену набойки на каблуке — для женской.

Что касается ремонта бытовой техники, здесь услуги по замене мотора-компрессора холодильника обходились в декабре в среднем в 11,1 тыс. тг, по замене электронной платы управления стиральной машины — в 5,2 тыс. тг, по диагностике неисправностей телевизоров — в 2,2 тыс. тг.

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