Где на трассах в Алматинской области можно укрыться от непогоды

Независимо от места происшествия чрезвычайной ситуации граждане вправе рассчитывать на помощь.

В Алматинской области действуют пункты обогрева на случай ЧС зимой, передает zakon.kz.

ДЧС Алматинской области распространил информацию о том, где находятся эти пункты обогрева.

Алакольский район:

1. Автодорога "Ушарал-Достык" участок "Ыргайты", круглосуточный пункт обогрева ТОО "Казахавтодор" по адресу: 84 км. автодороги Ушарал - Достык.

2. Трассовый медико-спасательный пункт (ТМСП) "Ушарал", по адресу: автодорога Алматы - Оскемен на развязке дорог 555 км вблизи кольца г. Ушарал, вместимость 8 человек. Тел.87283-328880.

Жамбылский район:

1. Трассовый медико-спасательный пункт (ТМСП) "Таргап", по адресу автодорога Алматы - Ташкент 127 км, вблизи п. Актерек, вместимость 8 человек. Тел. 87277-038335.

Енбекшиказахский район:

1. Трассовый медико-спасательный пункт (ТМСП) "Шелек", по адресу автодорога Алматы - Кокпек - Коктал 87 км, вблизи с. Шелек, вместимость 8 человек. Тел. 87277-527882.

Илийский район:

1. Трассовый медико-спасательный пункт (ТМСП) "Курты", 106 км. трассы Алматы - Екатеринбург 106 км, вблизи п. Курты, модульное здание, вместимость 8 человек. Тел. 8-7273-06-21-51.

2. Трассовый медико-спасательный пункт (ТМСП) "Жана Арна", по адресу автодорога Алматы - Оскемен 43 км, вблизи п. Жана Арна, вместимость 8 человек. Тел. 8-7273-982693.

Сарканский район:

1. Трассовый медико-спасательный пункт (ТМСП) "Сарканд", по адресу: автодорога Алматы - Оскемен 419 км, вблизи г. Саркан, вместимость 8 человек. Тел. 8-7283-934495

Также в Алматинском областном филиале ТОО "Казахавтодор"имеются 3 дополнительных передвижных, мобильных обогревательных пункта, которые находятся в готовности к выезду на снегозаносимые участки в случае необходимости.

ДЧС Алматинской области рекомендует в зимний период в первую очередь подумать о личной безопасности. Если вы узнали про ухудшение погодных условий на предполагаемом маршруте, о вводимых ограничениях движения автотранспорта и уж, тем более, о перекрытии дороги, лучше не рисковать. Но, если вы все же собираетесь в дальнюю поездку, желательно заранее позаботиться, чтобы в автомобиле находилось все необходимое:

лопата, буксировочный трос, огнетушитель, запас топлива, полностью заряженный телефон и достаточное количество теплых вещей.

Не будет лишним взять с собой термос с горячим чаем и запас продуктов. Также желательно заранее узнать информацию об условиях на дороге, по которой планируете ехать.

В экстренной ситуации необходимо срочно звонить по номерам "101", "112". Данные телефонные номера един по Казахстану, поэтому независимо от места происшествия чрезвычайной ситуации граждане вправе рассчитывать на помощь.

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