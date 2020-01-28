18 плюс: Как проходит кастинг на Мисс Алматы 2020

Титул Мисс Алматы дает право представлять мегаполис на национальном конкурсе красоты Мисс Казахстан, победительница которого, в свою очередь, получает возможность представлять всю страну на главных международных конкурсах для самых красивых Мисс мира и Мисс Вселенная.

Дефиле в красивых платьях, вспышки фотокамер, софиты… Такими видят конкурсы красоты большинство обывателей, журналистов, селебрити и приглашенные члены жюри. Но с чего все начинается, известно только организаторам и самим кандидаткам на титул самой красивой. Корреспонденту zakon.kz предоставилась уникальная возможность побывать на самом первом кастинге и увидеть своими глазами, как все происходит на самом деле.

Титул Мисс Алматы дает право представлять мегаполис на национальном конкурсе красоты Мисс Казахстан, победительница которого, в свою очередь, получает возможность представлять всю страну на главных международных конкурсах для самых красивых Мисс мира и Мисс Вселенная. Поэтому и желающих принять участие было огромное количество.

На сайте Мисс Казахстан свои заявки оставили более 3 тыс.человек. По оценкам организаторов, на кастинг в Алматы пришли свыше 500 человек, из них в итоге номера и возможность пройти на встречу с жюри получили 264 девушки. Многие отсеивались на стадии регистрации, поскольку не подходили по росту либо возрасту – по правилам, участвовать в кастинге на Мисс Алматы 2020 могут незамужние девушки в возрасте от 18 до 25 лет, ростом выше 170 см, с гражданством Казахстана, не состоявшие в браке ранее и в настоящее время, без детей, без судимости.

- Свою позицию я не раз озвучивал: считаю, что в таких конкурсах должны принимать участие девушки хотя бы старше 18 лет. Мы инициировали такой возрастной порог, нас поддержали в этом году, хотя еще в 2019-м, если помните, было возможно участвовать с 16 лет даже. В 18 лет человек совершеннолетний, сформировавшийся, имеет право самостоятельно принимать решение. К тому же, международные конкурсы, куда Мисс Казахстан имеет право направлять победительниц, требуют направлять к ним участниц старше 18 лет. И если у нас в Казахстане выигрывала 16-летняя, 17-летняя, ей приходилось ждать целый год, за это время может произойти все, что угодно. Поэтому надо придерживаться международных правил, - сказал председатель оргкомитета Мисс Алматы Совет Сеитов.

Успешно преодолевшие, так сказать, мандатную часть кастинга направлялись на тщательное фотографирование и видеосъемку со всех ракурсов. Эти снимки пригодятся в будущем, а пока девушки после съемки шли на встречу с жюри.

В составе жюри были люди, кому предстоит работать с прошедшими кастинг участницами на протяжении нескольких месяцев. Фитнес-тренер Жибек Курмашева, арт-директор, хореограф Юлия Ким, Мисс Алматы-2019 Диана Абишева, сам Совет Сеитов, и другие.

В этом году автору этих строк по любезному приглашению организаторов удалось заглянуть не только за кулисы, но и в комнату жюри. Причем не как журналист, а как член этого самого жюри.

Девушек с номерами в руках запускали на встречу с жюри группами по 5-10 человек. Судьям предстояло выбрать девушек по внешним данным. Каждый член жюри мог назвать номер девушки, которая, по его мнению, могла бы пройти в следующий этап. Получившие шанс участницы оставляли свои данные секретарю и теперь ждут следующий тур, где девушек ждет собеседование.

-Надо быть красивой, но это не все, кроме красоты, нужно еще обладать множеством качеств, для того, чтобы участницу признали самой красивой девушкой самого красивого города Казахстана, - напутствовал Совет Сеитов участницам.

Обстановка в комнате жюри была легкой и доброжелательной.

Некоторым участницам предоставили шанс проявить себя во 2-м туре с условием, что они, например, до собеседования, которое состоится в самое ближайшее время, сбросят несколько килограмм, вернут натуральный цвет своим волосам либо придут в следующий раз без накладных ресниц.

Сейчас жюри отобрали 129 красавиц, но после собеседования оставят только 40 конкурсанток, из которых не все дойдут до финала, поскольку выдержать такие нагрузки, как во время подготовки к финалу Мисс Алматы, дано не всем.

- Конкурс Мисс Алматы идет 2-3 месяца с момента кастинга и до финала. Будет очень много мероприятий- спортивных, творческих, благотворительных, поэтому каждая участница, которая идет на кастинг, должна подумать, сможет ли она совмещать участие в конкурсе со своей работой, учебой, подумать об этом заранее, - напутствовал Совет Сеитов пришедшим на кастинг.

Мисс Алматы закончится, скорее всего, в конце марта либо до середины апреля, потому что финал Мисс Казахстан, куда должна будет поехать победительница Мисс Алматы, пройдет в мае. После конкурса жизнь для финалисток не заканчивается, даже те, кто просто дойдет до финала, получают немало навыков и большой опыт.

Альберт Ахметов

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