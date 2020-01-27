Руководство ГАСК акимата СКО подозревают в получении взятки
Досудебное расследование продолжается.
Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении руководителя КГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата СКО" и руководителя отдела этого же управления по подозрению в совершении коррупционных преступлений, сообщает zakon.kz.
Они подозреваются в систематическом получении взяток в значительных размерах за действия, входящие в их служебные полномочия, - говорится в сообщении.
В настоящее время предъявлены обвинения по двум эпизодам получения взяток на общую сумму 650 тыс. тенге.
В отношении руководителя санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.
Кроме того, в результате пресечения преступной деятельности указанных лиц предотвращены запланированные ими другие преступления, направленные на получение взяток в более крупных размерах.
Досудебное расследование продолжается.
Окончательные решения о степени их виновности будет вынесено судом.
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