Руководство ГАСК акимата СКО подозревают в получении взятки 

Досудебное расследование продолжается.

Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении руководителя КГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата СКО" и руководителя отдела этого же управления по подозрению в совершении коррупционных преступлений, сообщает zakon.kz.

Они подозреваются в систематическом получении взяток в значительных размерах за действия, входящие в их служебные полномочия, - говорится в сообщении.

В настоящее время предъявлены обвинения по двум эпизодам получения взяток на общую сумму 650 тыс. тенге.

В отношении руководителя санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, в результате пресечения преступной деятельности указанных лиц предотвращены запланированные ими другие преступления, направленные на получение взяток в более крупных размерах.

Досудебное расследование продолжается.

Окончательные решения о степени их виновности будет вынесено судом.

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