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Геннадий Головкин посвятил пост погибшему Коби Брайанту

Коби считался одним из лучших игроков в истории баскетбола.

Фото : Instagram27 января 2020, 11:39

Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе: легендарный баскетболист вместе со своей дочерью разбился на вертолете недалеко от Лос-Анджелеса. Чемпион мира по боксу казахстанец Геннадий Головкин, как и многие другие известные спортсмены мира, выразил соболезнование, передает zakon.kz.

В Сети появились фото и видео с места смертельного инцидента,

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RIP to a sports icon. Keeping the Bryant family in my thoughts and prayers.

Публикация от Gennadiy Golovkin | GGG (@gggboxing) 26 Янв 2020 в 6:37 PST


- Погибла легенда спорта. Мои соболезнования родным и близким Брайанта, - написал GGG.

Национальный олимпийский комитет РК напомнил, что Коби считался одним из лучших игроков в истории баскетбола, за свою карьеру он вместе с США завоевал две золотые медали на Олимпийских играх и пять чемпионских титулов НБА. Ему был 41 год.





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