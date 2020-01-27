Геннадий Головкин посвятил пост погибшему Коби Брайанту

Коби считался одним из лучших игроков в истории баскетбола.

Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе: легендарный баскетболист вместе со своей дочерью разбился на вертолете недалеко от Лос-Анджелеса. Чемпион мира по боксу казахстанец Геннадий Головкин, как и многие другие известные спортсмены мира, выразил соболезнование, передает zakon.kz.

В Сети появились фото и видео с места смертельного инцидента,



- Погибла легенда спорта. Мои соболезнования родным и близким Брайанта, - написал GGG.





Национальный олимпийский комитет РК напомнил, что Коби считался одним из лучших игроков в истории баскетбола, за свою карьеру он вместе с США завоевал две золотые медали на Олимпийских играх и пять чемпионских титулов НБА. Ему был 41 год.









Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!