Как будет развиваться гражданское общество в Казахстане

Целью концепции является создание благоприятных условий для развития ГО и обеспечение эффективных путей взаимодействия граждан с государством на основе равноправного партнерства.

Министерство информации и общественного развития разработало проект концепции развития гражданского общества в РК до 2025 года, передает zakon.kz. Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения.

Как отмечается, целью концепции является создание благоприятных условий для развития ГО и обеспечение эффективных путей взаимодействия граждан с государством в различных формах на основе равноправного партнерства.

В настоящее время институты ГО в недостаточной мере отображают общественные интересы. В связи с этим возникает необходимость их усиления. Также названы и другие проблемы гражданского общества: несовершенство законодательства, регулирующего деятельность институтов гражданского общества; низкая вовлеченность казахстанцев в работу НПО и волонтерского движения; недостаточный уровень доверия к институтам гражданского общества; недостаточная работа госорганов по привлечению институтов ГО к решению проблем и др., - говорится в документе

Так как власть и ГО имеют взаимодополняющие роли, их сотрудничество должно основываться на следующих принципах взаимодействия, которые могут включать, но не ограничиваться:

- признание государством экономического, политического и идеологического плюрализма общества;

- признание и защита государством прав человека и гражданина высшей ценностью, невмешательство государства в частную жизнь граждан;

- наличие взаимных обязанностей и ответственности ГО и государства;

- взаимный отказ общества и государства от использования насильственных и незаконных действий;

- политическая независимость гражданской инициативы;

- обеспечение права человека на свободное создание, присоединение и участие в организациях ГО по собственному выбору при осуществлении прав на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций;

- развитие многообразия форм общественного участия в законотворческом процессе и влияния на правовую политику страны и др.

В проекте отмечается, что реализация концепции будет строиться на принципах системности, последовательности и межведомственного взаимодействия.

Результатами реализации концепции должны стать:

- рост участия граждан в работе институтов гражданского общества;

- увеличение числа граждан, занятых в гражданском секторе;

- повышение уровня доверия к институтам ГО со стороны различных социальных групп;

- расширение доли граждан, участвующих в волонтёрской деятельности;

- увеличение количества активно действующих НПО и других институтов ГО;

- внедрение принципов модели «слышащего государства», доступность органов государственной власти для граждан и институтов гражданского общества;

- увеличение количества переданных госфункций в гражданский сектор и др.

Публичное обсуждение документа продлится до 7 февраля 2020 года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!