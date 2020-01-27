Михаил Боярский показал, что скрывал под шляпой

Михаила "рассекретила" собственная дочь Елизавета Боярская.

Известный российский актер и певец Михаил Боярский постоянно появляется на публике в своей знаменитой черной шляпе. Все привыкли к его образу, и даже не могли представить, что скрывает 70-летняя звезда кино, но теперь все тайное стало явным, передает zakon.kz.

Михаила "рассекретила" собственная дочь Елизавета Боярская. Она опубликовала семейную фотографию в честь 40-летия своего брата Сергея, на котором присутствует и сам 70-летний актер и певец.

Подписчики обратили внимание на состояние "главного мушкетера страны". По мнению пользователей Интернета, Михаил Сергеевич заметно сдал в последнее время и явно выглядит не лучшим образом.

"Михаил Боярский так постарел. Долгих лет жизни ему", "Совсем старенький стал...", "Эх, годы никого не щадят", "Жаль, что ваш папа в последнее время совсем себя запустил", — резюмировали поклонники.

Сам пост Елизавета посвятила дню рождения брата и от души поздравила его с 40-летием.

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