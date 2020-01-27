Россия поблагодарила Кыргызстан за борьбу с фальсификацией истории

Победа в войне - святая память, которая никогда не должна остаться в забвении.

Посол России в Бишкеке Николай Удовиченко поблагодарил власти Кыргызстана за борьбу с попытками фальсификации истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.

В Бишкеке возле памятника блокадникам Ленинграда прошел митинг-реквием, посвященный годовщине снятия блокады. В нем приняли участие президент Сооронбай Жээнбеков, начальник Генерального штаба страны, мэр столицы, ветераны войны, блокадники и более сотни жителей республики.

Я хотел бы выразить признательность руководству Кыргызстана за твердую и последовательную позицию в отстаивании и противодействии попыткам исказить, сфальсифицировать историю. Что сегодня очень и очень становится актуальным, - заявил Удовиченко на торжественном мероприятии, посвященном снятию блокады Ленинграда.

По словам посла, в России помнят о вкладе Кыргызстана в общую победу и о том, что несколько тысяч киргизстанцев сложили головы в боях под Ленинградом.

И сегодня на Пискаревском кладбище к памятной табличке войнам-киргизстанцам благодарные жители Ленинграда, ныне Санкт-Петербурга, несут цветы, - заявил он.

В свою очередь Жээнбеков отметил, что "снятие блокады Ленинграда - это история единения всего советского народа, в том числе - история единения русского и киргизского народов". По его словам, освобождение Ленинграда, а затем и общая Победа в войне - святая память, которая никогда не должна остаться в забвении.

В этом году мы будем отмечать 75-летие Победы. В Кыргызстане будем отмечать как всенародный праздник на самом высоком уровне. Мы всегда будем помнить подвиг наших отцов и дедов. Мы помним историю и будем решительно бороться против попыток ее переписывания, - заявил глава государства.

В боях под Ленинградом погибли 4,5 тысячи киргизстанцев. Шестнадцать тысяч жителей, среди которых 3,5 тысячи детей, были эвакуированы из Ленинграда в Кыргызстан. Всего на фронты Великой отечественной войны ушли 360 тысяч человек, треть из них - домой не вернулись.

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