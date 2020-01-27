Морозы до минус 30 придут в Казахстан
Но такое понижение температуры будет кратковременным.
Фото : rg.ru27 января 2020, 13:15
РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на 28-30 января, передает zakon.kz.
По информации синоптиков, с начала года в большинстве областей Казахстана погоду определяли атлантические циклоны, вызывавшие снегопады, метели, снежные заносы на дорогах и аномально высокую температуру воздуха.
И вот в последнюю неделю января, после очередного циклона, на Казахстан ожидается приход антициклона, с которым в большинстве областей республики уже 29-30 января ожидается в основном прекращение осадков и похолодание. Температура воздуха, наконец-то, станет похожей на январскую: ночью на севере, востоке и в центре минус 20…30°С. Но такое понижение также будет кратковременным, так как очередной атлантический циклон уже готовится выйти на Европейскую часть России, а связанное с ним тепло начнёт поступать на наши западные районы, - отметили метеорологи.
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