В Бурабае наказали участников свадебного кортежа

Молодым людям грозит административный штраф.

Участников свадебного кортежа, грубо нарушивших правила дорожного движения на территории курортной зоны Бурабай, привлекли к административной ответственности, передает zakon.kz со ссылкой на полицию Акмолинской области.

25 января на дороге, которая ведет на территорию Щучинско – Боровской курортной зоны полицейские заметили, что сразу две машины нарушают правила дорожного движения.

За рулем одной из машин оказался 20-летний житель города Щучинск, вторым автомобилем управлял 24-летний житель Кокшетау.

Действия нарушителей на видеокамеры зарегистрировали и другие водители, которые во избежание аварийной ситуации, были вынуждены ждать, когда завершатся необычные маневры. Видео очевидцы разместили на одной из страниц социальной сети Instagram, - говорится в сообщении.

Полицейские привлекли к ответственности нарушителей по статьям "Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке" и "Нарушение правил маневрирования".

Молодым людям грозит административный штраф.

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