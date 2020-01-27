В Бурабае наказали участников свадебного кортежа
Молодым людям грозит административный штраф.
Участников свадебного кортежа, грубо нарушивших правила дорожного движения на территории курортной зоны Бурабай, привлекли к административной ответственности, передает zakon.kz со ссылкой на полицию Акмолинской области.
25 января на дороге, которая ведет на территорию Щучинско – Боровской курортной зоны полицейские заметили, что сразу две машины нарушают правила дорожного движения.
За рулем одной из машин оказался 20-летний житель города Щучинск, вторым автомобилем управлял 24-летний житель Кокшетау.
Действия нарушителей на видеокамеры зарегистрировали и другие водители, которые во избежание аварийной ситуации, были вынуждены ждать, когда завершатся необычные маневры. Видео очевидцы разместили на одной из страниц социальной сети Instagram, - говорится в сообщении.
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Видео от подписчика: «Здравствуйте, 25 января в 15:30 свадебный кортеж из 5 машин возле поляны Абылай-хана стоял в неположенном месте, без номеров. Позже подъехала другая машина Volkswagen. Также выпивали, водители не в трезвом состоянии. Позже ехали по дороге, не соблюдая ПДД, создавая аварийную ситуацию. Звонили в 102, но там никто не берёт трубку. 112 не принимает вызов, направляют в 102. Просьба выложить это, ведь из-за них могут пострадать другие».
Полицейские привлекли к ответственности нарушителей по статьям "Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке" и "Нарушение правил маневрирования".
Молодым людям грозит административный штраф.
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