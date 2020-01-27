Кыргызстан приостановил транспортное сообщение с Китаем

Во всех аэропортах и пограничных пунктах проводятся проверки с помощью тепловизоров.

С 23 января Кыргызстан полностью приостановил воздушное и автомобильное сообщение с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса, заявил Sputnik. Кыргызстан премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

На очередном заседании кабмина Абылгазиев рассказал о принятых мерах профилактики нового коронавируса.

Премьер отметил, что сформирован оперативный штаб и усилен санитарно-карантинный контроль во всех пунктах пропуска на границе, в аэропортах "Манас" и "Ош" установлены тепловизоры для проверки прибывающих пассажиров. Особое внимание уделено ужесточению контроля за ввозимой в страну сельскохозяйственной продукцией.

Правительство приняло решение приостановить с 23 января транспортное сообщение с Китаем.

Ранее стало известно, что с 23 января по 1 февраля приостановлен авиарейс Урумчи — Бишкек — Урумчи по причине празднования китайского Нового года. По той же причине КНР закрыла границу с 24 по 30 января.

Транспортное сообщение приостановлено до стабилизации ситуации с коронавирусом.

Согласно последним данным, в Китае новым коронавирусом заболели почти 2,8 тысячи человек, 80 скончались. Также зафиксированы случаи заражения в других странах, в том числе не азиатских — США и Франции.

В Кыргызстане на днях начали распространяться аудиозаписи о том, что в инфекционную больницу Бишкека госпитализирован пациент с коронавирусом. Эту информацию опровергли главврач больницы Гульжигит Аалиев и правительство.

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