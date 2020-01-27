На почте mail.ru произошел глобальный сбой
Почтовый сервис временно не доступен и для казахстанцев.
Фото : zakon.kz27 января 2020, 14:50
На почтовой службе крупного коммуникационного портала российского интернета - mail.ru произошел глобальный сбой, передает zakon.kz.
Казахстанцы в соцсетях также сообщают о том, что не могут воспользоваться почтой. Сервис выдает техническую ошибку.
Сервис портала downdetector разметил карту, на которой видно, кто испытывает трудности со входом в почту, однако Казахстан на ней пока не отмечен.
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