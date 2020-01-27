На почте mail.ru произошел глобальный сбой

Почтовый сервис временно не доступен и для казахстанцев.

На почтовой службе крупного коммуникационного портала российского интернета - mail.ru произошел глобальный сбой, передает zakon.kz.

Казахстанцы в соцсетях также сообщают о том, что не могут воспользоваться почтой. Сервис выдает техническую ошибку.

Сервис портала downdetector разметил карту, на которой видно, кто испытывает трудности со входом в почту, однако Казахстан на ней пока не отмечен.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!