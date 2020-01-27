Браконьеров, сделавших фото с убитой косулей, ищет полиция

За незаконную охоту на редких животных предусмотрено наказание до 12 лет.

Полиция Карагандинской области по обращению областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ищет людей, которые подозреваются в отстреле архара и косули, передает zakon.kz.

Данный случай удалось установить благодаря фотографиям, опубликованным в социальных сетях. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев на своей странице в Twitter.

Посредством соцсетей выявлен случай незаконного отстрела архара и косули в Карагандинской области. Лица, осуществлявшие незаконную охоту,опубликовали фото с отстрелянными животными. Сейчас правоохранительные органы ведут поиск этих людей по обращению Карагандинской инспекции лесного хозяйства, - отметил глава Минэкологии.

Глава Минэкологии напомнил, что в прошлом году ответственность за браконьерство в Казахстане была ужесточена.

По поручению Президента ответственность за браконьерство была ужесточена. За незаконную охоту на редких животных предусмотрено наказание до 12 лет, - отметил он.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!