Браконьеров, сделавших фото с убитой косулей, ищет полиция
За незаконную охоту на редких животных предусмотрено наказание до 12 лет.
Фото : 24.kz27 января 2020, 15:00
Полиция Карагандинской области по обращению областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ищет людей, которые подозреваются в отстреле архара и косули, передает zakon.kz.
Данный случай удалось установить благодаря фотографиям, опубликованным в социальных сетях. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев на своей странице в Twitter.
Посредством соцсетей выявлен случай незаконного отстрела архара и косули в Карагандинской области. Лица, осуществлявшие незаконную охоту,опубликовали фото с отстрелянными животными. Сейчас правоохранительные органы ведут поиск этих людей по обращению Карагандинской инспекции лесного хозяйства, - отметил глава Минэкологии.
Глава Минэкологии напомнил, что в прошлом году ответственность за браконьерство в Казахстане была ужесточена.
По поручению Президента ответственность за браконьерство была ужесточена. За незаконную охоту на редких животных предусмотрено наказание до 12 лет, - отметил он.
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