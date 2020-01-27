У прибывающих в Казахстан из Китая людей не выявлены признаки инфекции

Ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК.

Санитарно-эпидемиологический контроль усилен в пунктах пропуска на границе с Китаем, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе с Китаем из-за вспышки коронавирусной инфекции в китайском городе Ухань.

Для профилактики нераспространения вируса, жителям страны рекомендовано временно воздержаться от поездок в Китай.

В пунктах пропуска "Алтынколь ЖД", "Нур Жолы", "МЦПС Хоргос", а также в поездах Урумчи – Алматы проводятся профилактические мероприятия. Напомним, МЦПС Хоргос закрыт до 2 февраля 2020 года. Закрытие пропускных пунктов связано с празднованием китайского Нового года.

В аэропортах и железнодорожных вокзалах, автопереходах проводится обязательная бесконтактная термометрия всех лиц (пассажиры, перевозчики, члены экипажей, бортпроводники и другие), особенно прибывающих из Китайской Народной Республики.

На сегодняшний день в пунктах пропуска через государственную границу из КНР осмотрено 19704 человек:

- в международных аэропортах Алматы и Нур-Султана 17043 человек (15992 пассажира и 1051 членов экипажа);

- на железнодорожном вокзале 161 человек (33 пассажира и 128 человек состава бригад).

Граждан с повышенной температурой тела и признаками заболевания среди прибывших из Китая не выявлено.

Стоит отметить, что подготовлен перечень лекарственных средств и медицинских изделий для неснижаемого запаса в медицинских организациях.

Местными органами управления здравоохранения обеспечена готовность инфекционных стационаров к поступлению пациентов, развертыванию дополнительных коек в других стационарах. Также проведена теоретическая и практическая подготовка медицинских работников.

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Организован call-центр 1406 (на базе Фонда социального медицинского страхования), + 7 (7172) 76-80-43, куда граждане могут позвонить и в круглосуточном режиме и узнать всю интересующую информацию по ситуации о заболеваемости коронавирусом в мире, а также о мерах профилактики и основных симптомах заболевания.

Ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК.

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