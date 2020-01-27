Какая погода ожидает астанчан в феврале 

В конце месяца предполагается постепенное потепление.

По предварительному прогнозу февраль начнется с осадков и повышения температуры воздуха ночью 10…17 мороза, днём 7…15 мороза, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Существенное понижение температуры воздуха придется на середину первой декады и на конец второй декады, где температуры воздуха понизятся ночью до 17…22 мороза, днём до 12…20 мороза. В конце месяца предполагается постепенное повышение температур воздуха. Средняя за февраль температура воздуха ожидается минус 15°С, что ниже нормы на 1°С (норма: минус 14°С). Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма:15 мм), - говорится в сообщении.

Отмечается, что прогноз на февраль имеет консультативный характер, который будет уточняться по мере приближения даты прогноза и прогнозами на декаду.

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