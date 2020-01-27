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Какие нарушения может выявлять "Сергек" в Нур-Султане

Система сейчас работает только на выявление скоростного режима.

Фото : kolesa.kz27 января 2020, 15:28

Система видеонаблюдения "Сергек" не регистрирует непреднамеренные нарушения водителей по выезду за пределы разметки. Об этом на брифинге рассказал начальник Управления административной полиции Департамента полиции Нур-Султана Ельжан Чупеков, сообщает корреспондент zakon.kz.

Мы знаем, что заметена проезжая часть, и в виду невидимости разметки водители допускают непреднамеренный выезд на полосу встречного движения. "Сергек" сейчас работает только на выявление скоростного режима. Все остальное они не выявляют, - сообщил он.

Кроме того, он напомнил, что полицией была организована работа по сопровождению специализированной техники патрульными автомашинами. Совместно с ДЧС проходят аварийно-спасательные работы.

Личным составом ограничено дорожное движение за пределы города с целью не выпуска машин на трассы республиканского и междугороднего направления. Имеем 85 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 5 человек, - продолжил он.

Помимо этого, Чупеков выразил благодарность активным жителям, волонтерам и Союзу автомобилистов, которые помогают полиции в эвакуации граждан.

В частности, сегодня мы провели мероприятие по обеспечению дорожной безопасности и эвакуации граждан, которые находились на расстоянии 5-10 км от городов. Они остались там, где невозможно было двигаться транспортным средствам. Мы создали группу, чат, в котором координировали работу по вывозу транспортных средств, буксировали автомашины, но там где это было невозможно, автолюбители просто вывозили людей. Население у нас очень отзывчивое и всегда готово пойти на помощь, - заметил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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