Какие нарушения может выявлять "Сергек" в Нур-Султане

Система сейчас работает только на выявление скоростного режима.

Система видеонаблюдения "Сергек" не регистрирует непреднамеренные нарушения водителей по выезду за пределы разметки. Об этом на брифинге рассказал начальник Управления административной полиции Департамента полиции Нур-Султана Ельжан Чупеков, сообщает корреспондент zakon.kz.

Мы знаем, что заметена проезжая часть, и в виду невидимости разметки водители допускают непреднамеренный выезд на полосу встречного движения. "Сергек" сейчас работает только на выявление скоростного режима. Все остальное они не выявляют, - сообщил он.

Кроме того, он напомнил, что полицией была организована работа по сопровождению специализированной техники патрульными автомашинами. Совместно с ДЧС проходят аварийно-спасательные работы.

Личным составом ограничено дорожное движение за пределы города с целью не выпуска машин на трассы республиканского и междугороднего направления. Имеем 85 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 5 человек, - продолжил он.

Помимо этого, Чупеков выразил благодарность активным жителям, волонтерам и Союзу автомобилистов, которые помогают полиции в эвакуации граждан.

В частности, сегодня мы провели мероприятие по обеспечению дорожной безопасности и эвакуации граждан, которые находились на расстоянии 5-10 км от городов. Они остались там, где невозможно было двигаться транспортным средствам. Мы создали группу, чат, в котором координировали работу по вывозу транспортных средств, буксировали автомашины, но там где это было невозможно, автолюбители просто вывозили людей. Население у нас очень отзывчивое и всегда готово пойти на помощь, - заметил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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