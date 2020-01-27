Не стоит создавать панику вокруг этого вируса - работающий в Китае казахстанец

По его словам, в городе, как и во всем Китае, два раза в день проводят дезинфекцию улиц, пешеходных зон, общественного транспорта.

Работающий в Китае казахстанец поделился с журналистом zakon.kz своим видением происходящего в Китае в связи с инфекцией коронавируса.

Он находится в городе Фучжоу, провинция Фуцзянь, примерно в тысяче км от Уханя.

По его словам, в городе, как и во всем Китае, два раза в день проводят дезинфекцию улиц, пешеходных зон, общественного транспорта.

Люди носят маски, которые, как и дезинфицирующие средства, выдают бесплатно.

Я сейчас в Китае, ситуация тут под контролем. Да, есть более 2 тыс. зараженных, но на 2 млрд населения это даже не 1%. Подавляющее большинство умерших старше 70 лет, у которых слабый иммунитет, который не мог бороться таким вирусом. Поэтому создавать панику вокруг такого вируса не стоит, - считает наш читатель.

В стране минимум один раз день власти официально объявляют о ситуации, о предпринятых мерах.

Правительство Китая взяло все на полноценный контроль. В СМИ распространяют сообщения о том, что принимаются меры. Закрыты всего два города на карантин - Ухань и Хуанган, а не как разные СМИ пишут, якобы 10 городов под карантином, - отметил казахстанец.

Авиасообщение, по его словам, работает нормально. В аэропортах и на вокзалах поставили передовое оборудование для выявления людей с повышенной температурой и симптомами коронавируса.

Также здесь официально продлили каникулы - до 2 февраля. Чтобы максимально принять меры, когда люди не на работе а дома, отдыхают с родными. Правительство хочет принять меры по контролю выявленных случаев, и как можно максимально выявить все оставшиеся случаи, которые не были выявлены до китайского нового года. Люди просто сидят дома, закупились продуктами. Сравним сколько людей у нас в Казахстане умерло на дорогах из-за ДТП. Я думаю, у нас умерло больше, чем во всем Китае из-за этого вируса, - отметил мужчина.

Больницу для приема больных коронавирусом, рассчитанную на 1000 пациентов, по его словам, могут закончить строить к концу этой недели.

В Сети также появляются видеоролики, на которых люди показывают, что в КНР нет той паники, о которой сообщают некоторые СМИ.

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